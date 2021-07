Ongelijkheid: bij baby’s van 4 maanden is de achterstand al te zien

Hoeveel het uitmaakt waar je wiegje staat? Een heleboel. Bij baby's van 4 maanden oud zijn de verschillen al te zien. Komen ze uit armere gezinnen dan zijn ze vaak zwaarder, peuters hebben vaker een taalachterstand.

Dat blijkt uit Rotterdams onderzoek onder 153.000 kinderen, geboren tussen 1998 en 2017. Al na 4 maanden zien de onderzoekers verschillen. "Grofweg geldt dan: hoe hoger het inkomen, hoe kleiner de kans dat een kind relatief zwaar is", zegt Coen van de Kraats van de Erasmus School of Economics in de Volkskrant. "Hoewel dit natuurlijk niet door het inkomen zelf hoeft te komen." Als kinderen 14 zijn, is een op de tien uit de rijkste gezinnen te zwaar, bij de armste categorie is dat bijna een kwart.

Maar het verschil gaat verder dan lichaamsgewicht. Van de 2-jarige uit de rijkste gezinnen kan 6 procent geen zinnen van twee woorden maken, bij de armste groep is dat 21 procent. Verder hebben kinderen uit de armste gezinnen vaker psychische problemen, zoals driftbuien of andere negatieve gevoelens.

Lager IQ

Er zijn tal van redenen te bedenken: ouders uit arme gezinnen praten minder met hun kind, geven hen goedkoop, maar ongezond eten en hebben door alle stress van werk en geldproblemen minder aandacht voor hun kind.

Maar ook de armoede zelf heeft invloed. "De stress leidt tot een lager IQ", zegt Mirjam Jobse, die onderzoek doet naar kinderarmoede. "Ook bij kinderen. Dat kan op 16-jarige leeftijd wel 15 punten schelen. Dat zie je ook terug in de taalvaardigheid. Soms wordt het weer beter zodra de armoede verdwijnt."

Al langer is bekend dat de levensverwachting van de armste mensen veel lager is dan die van de rijkste Nederlanders. Volgens het CBS scheelt dat zes jaar bij mannen en acht jaar bij vrouwen.