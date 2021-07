Eerste vakantiefiles op Europese wegen richting het zuiden

Op diverse Europese snelwegen staan zaterdagochtend al lange vakantiefiles, vooral van noord naar zuid. Zo loopt in Oostenrijk het verkeer op de A10 van het noordelijke Salzburg naar het zuidelijke Villach al uren vertraging op, laat de ANWB weten. Ook in Zwitserland is het erg druk, bijvoorbeeld op de A2 richting Italië.

In Frankrijk wordt ook grote drukte verwacht. In de ochtend liep het verkeer vooral vast op het zuidelijke deel van de Autoroute du Soleil, tussen Lyon en Marseille. "In de rest van het land valt het nu nog mee", zegt een woordvoerder van de ANWB.

Wie naar Duitsland gaat, komt onder meer vast te staan bij Neurenberg, waar in de ochtend al zo'n 10 kilometer file stond. Dichter bij Nederland is de A61 in de buurt van Keulen nog altijd afgesloten vanwege de schade die door de overstromingen is ontstaan. Dat geeft meer drukte op andere wegen.