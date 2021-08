Berghuis doet aangifte tegen ‘blinde haat’

Steven Berghuis heeft in samenspraak met Ajax en zijn management aangifte gedaan na vele ernstige bedreigingen aan zijn gezin en hemzelf na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax

Er wordt in veel gevallen specifiek gedreigd dat hem of zijn gezin 19 december iets zal overkomen. Hij is dan jarig en Ajax speelt die dag in Rotterdam tegen Feijenoord. Dat schrijft De Telegraaf.

’Mijn gezin en ik hebben in ieder geval een deel van deze berichten als zeer bedreigend ervaren en achten het daarom noodzakelijk om aangifte van bedreiging te doen’, schrijft Berghuis aan de recherche. Negentien A4’tjes met onder andere doodsbedreigingen aan zijn gezin en aan hemzelf werden aan de brief toegevoegd. Een bloemlezing: