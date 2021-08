Komende halfjaar geen gedwongen uitzettingen Afghanen

Het komende halfjaar worden er geen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers gedwongen uitgezet naar Afghanistan. Volgens demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) is de situatie in het Centraal-Aziatische land te zeer verslechterd voor uitzettingen. De komende tijd stonden er overigens al geen uitzettingen gepland. De afgelopen week was er ophef, omdat Nederland samen met vijf andere landen erop aandrong bij Afghanistan om asielzoekers op te nemen. Ook coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie drongen erop aan te stoppen met de uitzettingen.