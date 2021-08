Moeder containerbaby heeft nog zes kinderen

De moeder van de in 2014 in een Amsterdamse vuilcontainer gedumpte baby Nomena heeft nog zes kinderen. Dat bleek dinsdag bij een eerste, voorbereidende zitting.

De moeder is afkomstig van Madagaskar en werd pas zeven jaar na de vondst van de baby in Duitsland aangehouden. Ze liep tegen de lamp door een vingerafdruk op de tas waarin Nowena zat.

De moeder zegt dat de vader Nowena heeft weggegooid. De vader is onvindbaar. ’Ik ben niet degene die dit heeft gedaan’, zei de moeder via een videoverbinding vanuit het huis van bewaring. ’Ik heb nog veel andere kinderen, die zijn alles voor mij. Ik heb niet de moed hen iets kwaads aan te doen. De aanklacht doet me heel erg pijn.’

Het meisje werd - twee weken oud - gevonden in een vuilcontainer.Het meisje is inmiddels zes. Ze werd eerst ondergebracht bij een pleeggezin en daarna geadopteerd.