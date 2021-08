Een op de acht sterfgevallen vorig jaar door corona

Vorig jaar overleden er 168.000 mensen in Nederland. Van hen stierven er zeker 20.000 aan de gevolgen van een coronabesmetting. Een op de acht overleed dus aan het virus.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de meeste mensen vorig jaar overleden aan kanker. 28 procent van alle overlijdensgevallen kwam door de ziekte. Dat zijn 47.000 mensen. 37.000 Nederlanders overleden aan hart- en vaatziekten. In vergelijking met een jaar eerder stierven er 16.800 mensen meer. Dat kwam voornamelijk door de coronapandemie.

Het aantal sterfgevallen aan kanker en hart- en vaatziekten is iets afgenomen in vergelijking met een jaar eerder. Al sinds 2000 overlijden er steeds minder mensen aan beide aandoeningen. Het aantal zelfmoorden is gelijk gebleven.

Wel overleden er meer mensen door ongelukken en valpartijen. Het CBS vermoedt dat dit komt omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.