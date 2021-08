Lying flat: de rebelse reactie van jonge Chinezen op de moordende werkcultuur

Altijd en eeuwig maar werken, werken, werken, de jonge Chinezen hebben er genoeg van. Lying flat is een trend, lekker blijven liggen dus. Ze trekken naar het platteland waar het leven goedkoop en eenvoudig is.

Het druist rechtstreeks in tegen de plannen van de Chinese regering. Om de economie met een sterk vergrijzende bevolking overeind te houden moet er heel hard gewerkt én geconsumeerd worden. En in beiden hebben jonge Chinezen steeds minder trek. Ze hebben bovendien genoeg van de moordende concurrentie. Waar eerst iedereen een duur appartement in de grote stad wilde, ontstaat er langzaam een trek terug naar het platteland.

Bijlessen

"De ­concurrentie is totaal en houdt nooit op", legt Xiang Biao, socioloog en directeur bij het Duitse Max Planck-instituut, uit aan De Standaard. "Op de lagere school zijn er al bijlessen en puntenrangschikkingen. Dan volgen centrale examens voor de beste middelbare scholen en universiteiten. Op de werkvloer worden ze op zichtbare scoreborden beoordeeld op hun prestaties. Klasgenoten en collega’s blijven concurrenten in plaats van vrienden. Dan is er nog de ­huwelijksmarkt, waarbij ­ouders in detail de troeven van hun kind ­adverteren op pleinen: lengte, diploma, ­eigendom."

"In de techsector eindigen de taken nooit en is er geen solidariteit tussen collega’s", zegt Xiang. "Het dagelijkse leven is een serie berekeningen geworden, waarbij je alles moet maximaliseren. Het leidt tot een enorme burnout-cultuur."

De natuur in

De reactie van steeds meer Chinezen is nu dus 'lying flat': ze gaan weer in de natuur wonen, telen hun eigen voedsel, zwemmen en wandelen wat. Veel geld hebben ze niet meer nodig. "Dit soort ideeën leeft in het Westen al langer, maar in China is het een radicaal nieuwe boodschap", zegt Zak Dychtwald, een Amerikaan in China, die het boek Young China: How the restless generation will change their country and the world schreef.

"De millennials zijn nog maar de eerste gene­ratie die zich geen armoede kan herinneren. Ook is de druk in het Westen, zelfs in de VS, niet te vergelijken met die in China. Wij hebben meer alternatieven en luxe. Bij ons is wonen op het platteland een keuze, in China betekent het dat je arm bent."