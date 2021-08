Supersnelle Japanse achtbaan stilgelegd: mensen kwamen er met botbreuken uit

Het is de snelst optrekkende achtbaan ter wereld, de Do-Dononpa in Japan. Maar je moet wel wat overhebben voor een ritje, botbreuken bijvoorbeeld. Sinds december zijn er al vier mensen met gebroken botten uit de achtbaan gekomen. Reden om het ding tijdelijk stil te leggen.

Nog eens negen andere thrillseekers raakten gewond. De achtbaan in pretpark Fuji-Q Highland, vlakbij de Fiji, gaat van 0 naar 180 kilometer per uur in slechts 1,56 seconden. Dat is vermoedelijk de reden dat mensen botbreuken en andere verwondingen oplopen in het apparaat.