Mbo’s en hoger onderwijs mogen 1,5 meterregel loslaten

Studenten en medewerkers in het mbo, hbo en op universiteiten hoeven met ingang van maandag geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar te bewaren. Mogelijk hoeft ook de rest van het land vanaf 20 september niet langer onderling afstand te houden, maar daarover beslist het kabinet later pas. Op het mbo en in het hoger onderwijs blijven wel andere regels gelden die het aantal besmettingen moeten beperken. Zo mogen er maximaal 75 mensen bij elkaar in één ruimte zijn. Universiteiten beginnen komende week al met de eerste lessen. Het academisch jaar wordt aan de meeste universiteiten op 6 september afgetrapt. Sommige opleidingen aan hogescholen, zoals bijvoorbeeld beeldendekunstopleidingen, zijn al eerder begonnen met lessen. De meeste hogescholen beginnen maandag weer. De mbo's gaan stapsgewijs open en volgen daarvoor de regio-indeling die ook voor basis- en middelbare scholen geldt. Zo zijn in de regio Noord mbo's afgelopen week al met het nieuwe jaar begonnen. Die eerste dagen moest dus nog wel de 1,5 meterregel in acht worden genomen.