WHO vreest bijna kwart miljoen nieuwe coronadoden in Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de stagnerende vaccinatiegraad in Europa en het kleine aantal vaccinaties in de armere landen. Volgens een prognose kunnen voor 1 december mogelijk bijna een kwart miljoen mensen overlijden aan Covid-19.

"Het aantal sterfgevallen in de regio steeg vorige week met 11 procent, waarbij volgens een betrouwbare prognose tegen 1 december nog eens 236.000 doden zullen vallen", aldus de Europese WHO-directeur Hans Kluge. In Europa zijn tot dusver circa 1,3 miljoen coronasterfgevallen geregistreerd.

In de meerderheid van de 53 landen die onder WHO Europa vallen, is het coronavirus zich weer sneller aan het verspreiden. Dat vindt Kluge "zeer verontrustend", met name vanwege de lage vaccinatiegraad onder risicogroepen in een aantal landen. Daarnaast is in de armere landen slechts 6 procent van de bevolking volledig ingeënt, terwijl dat in heel Europa zo'n 50 procent is.

Er worden volgens de directeur steeds minder nieuwe mensen geprikt. "In de afgelopen zes weken is het aantal vaccinaties met 14 procent afgenomen. Dat komt door een gebrek aan toegang tot vaccins in sommige landen en een gebrek aan acceptatie van vaccins in andere landen." Volgens Kluge moeten landen onder meer de productie verhogen en doses delen.