WHO uit twijfels over einde pandemie door alleen coronavaccins

Het hoofd van WHO Europa twijfelt of alleen vaccins in staat zijn om de coronapandemie te beëindigen, zoals eerder werd geclaimd. Vanwege nieuwe virusvarianten, zoals de extra besmettelijke Delta, reageerde Hans Kluge vrijdag pessimistisch over de rol van vaccins bij het bereiken van groepsimmuniteit. Kluge zei in mei nog dat de pandemie afgelopen zal zijn zodra de minimale vaccinatiegraad van 70 procent zou zijn bereikt. Door de besmettelijkere varianten is de situatie nu anders, aldus de directeur. De lat voor het bereiken van groepsimmuniteit komt door die varianten hoger te liggen. Hoe hoog de vaccinatiegraad nu zou moeten zijn, werd vrijdag niet duidelijk. Het is volgens epidemiologen onrealistisch dat groepsimmuniteit nu alleen kan worden bereikt met het gebruik van vaccins, hoewel ze cruciaal blijven om de pandemie in te dammen. Naast vaccinatie is natuurlijke besmetting de andere manier om immuun te worden. Ernstige ziektegevallen De wereld heeft volgens Kluge een punt bereikt waarop het vaccineren in de eerste plaats bedoeld is om ernstige ziektegevallen en sterfte te voorkomen. Over de mogelijkheid dat de wereld nog jaren te maken zal hebben met het coronavirus en de rol van extra coronaprikken, zegt hij dat gezondheidsexperts moeten "anticiperen op het geleidelijk aanpassen van de vaccinatiestrategie" voor de langere termijn. Onder WHO Europa vallen 53 landen. Kluge sprak eind vorige maand zijn zorgen uit over de stagnerende vaccinatiegraad in Europa en het kleine aantal vaccinaties in armere landen, waar nog lang niet alle risicogroepen zijn geprikt.