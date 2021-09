Groningse studenten slapen in noodopvang, RUG-voorzitter reageert: ‘Ze liggen niet onder een brug’

Honderden internationale studenten in Groningen hebben nog geen woonruimte. Een deel van hen slaapt in een hal, zoals op de foto. Bepaald geen feestje dus. Maar de voorzitter van de RUG vindt dat er genoeg is gedaan, zegt hij in NRC.

Voor de tweede keer in drie jaar tijd bezetten studenten het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), opnieuw vanwege het schreeuwende tekort aan woonruimte voor studenten. De gemeente regelde 300 plekken in hotels, hostels en een noodopvang, maar daar kun je mensen natuurlijk niet jaren in huisvesten.

RUG-voorzitter Jouke de Vries vindt toch dat er genoeg is gedaan. "Dit jaar is de vraag naar kamers uitzonderlijk hoog, omdat door corona en de Brexit meer studenten naar Nederland komen. Ook hebben we te maken met de woningmarktcrisis. Maar studenten liggen hier niet onder de brug.”

Het is niet de taak van de gemeente om huisvesting voor studenten te regelen. Het hele land kampt met een woningtekort. "We hebben gezegd: kom niet naar Groningen als je geen kamer hebt, want de situatie is ingewikkeld.”

De Groningse universiteit barst uit haar voegen. In 2017 waren er 30.000 studenten aan de RUG, vorig jaar waren dat er 35.000. Omdat door de brexit studeren in het Verenigd Koninkrijk duurder is geworden, komen er nog meer buitenlandse studenten naar Nederland om Engelstalige studies te volgen. Ze weten van tevoren dan meestal niet dat ze in een noodopvang terechtkomen.