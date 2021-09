Nederland staat op de rand van oranje op Europese coronakaart

Nederland kan donderdag een grote vooruitgang boeken op de kaart van coronagevallen in Europa. Het hele land staat al weken volledig op rood, de een na hoogste waarschuwingskleur, maar negen provincies gaan mogelijk een stap omlaag naar oranje. De laatste keer dat Nederland er zo goed voor stond, was bijna een maand geleden.

Het aantal positieve tests in Nederland is de laatste twee weken duidelijk aan het dalen, en het percentage positieve tests ook. Ongeveer 4 procent van alle tests die in de afgelopen twee weken zijn uitgevoerd, bracht een coronabesmetting aan het licht. In juli, op de top van de vierde golf, was een op de tien testen positief.

Friesland, Zuid-Holland en Flevoland blijven donderdag sowieso op rood staan. Zij hebben te veel positieve tests. In Friesland is het coronavirus in de afgelopen twee weken vastgesteld bij ruim 1700 mensen, wat neerkomt op ongeveer 267 op elke 100.000 inwoners. Als minder dan 4 procent van alle coronatests in Nederland positief is, kunnen de andere negen provincies oranje kleuren.

Het aantal positieve tests daalt het snelst in Drenthe, Overijssel en Noord-Holland. Daar zijn ongeveer 20 procent minder nieuwe gevallen vastgesteld dan bij de kaart van vorige week. Noord-Brabant en Zeeland hebben naar verhouding de minste positieve tests. Op elke 100.000 inwoners daar kregen ongeveer 120 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt.

De gezondheidsdienst ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, publiceert de kaart elke donderdag. De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Landen gebruiken de kaart om hun beleid te bepalen. Toen Nederland in juli donkerrood werd, was dat voor landen als Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere regels in te voeren voor Nederlanders die de grens wilden passeren.