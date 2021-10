Een vrouw probeerde haar hond van de rails te halen toen de trein kwam aanrijden.

Het slachtoffer was bij de spoorwegovergang in gesprek met een andere persoon toen ze ongewild haar hond meer lijn gaf. Toen de trein naderde zag ze haar hond op de rails lopen en wilde ze de viervoeter redden voor de naderende trein. Daarbij kwam ze zelf in botsing met de trein. De treinchauffeur wist het voertuig niet meer op tijd tot stilstand brengen.

De vrouw kwam om, de hond is ongedeerd.