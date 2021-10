Ongeluk met parachutisten in Rusland: 16 doden

In de Russische regio Tatarstan crashte een vliegtuig met parachutisten aan boord. Zestien van hen overleefden het ongeluk niet. Zeven brachten het er wel levend vanaf.

De slachtoffers aan boord van het kleine tweemotorige toestel waren vrijwel allemaal lid van de regionale vliegclub. Mogelijk lag een technisch defect ten grondslag aan de crash. De piloot probeerde nog een noodlanding te maken bij de stad Menzelinsk, maar die mislukte.

Onduidelijk is of de overlevenden eerder uit het toestel zijn gesprongen met hun parachute of dat ze de crash overleefd hebben. Ook is onbekend hoe het nu met hen gaat.