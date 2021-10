Gommers: versoepel niet, dat kan ic niet aan

Het aantal besmettingen schiet omhoog, maar de intensive care is niet klaar voor een nieuwe piek, zegt Diederik Gommers tegen de NOS.

"Onze verpleegkundigen zitten er psychisch echt doorheen, zij hebben meer tijd nodig. Er liggen nu 130 patiënten op de ic's, 180 kunnen we aan, maar een piek van 400 niet. We moeten dan reguliere zorg weer afschalen en dat willen we eigenlijk niet", zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid.

Het OMT zal volgens Gommers dan ook adviseren om niet verder te versoepelen, maar een verzwaring van de maatregelen is nog niet nodig.

Gisteravond werd bekend dat er volgens een nieuwe berekening van het RIVM komende tijd 4800 mensen op de ic gaan belanden, omdat ze niet of onvoldoende zijn gevaccineerd. Dat is veel meer dan de eerder geraamde 2200 tot 3400 patiënten.

Naar verwachting komt de winterpiek in januari te liggen met minimaal 400 bezette ic-bedden. Door de teruglopende effectiviteit van vaccins en door verdere afschaling van de maatregelen kan dat aantal nog dubbel zo hoog worden.

Gommers benadrukt dat er ook meer bedden nodig zijn voor inhaalzorg en hij wil niet weer zorg moeten afschalen. "Ik wil nu geen paniek zaaien door te zeggen dat we strengere maatregelen moeten invoeren, want het gaat om prognoses en die kunnen nog wijzigen", zegt Gommers. "Maar zoals het er nu uitziet, zit er echt nog een groot risico aan de winter."