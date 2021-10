Der Spiegel: Hoe Nederland de maffia groot maakte met naïef drugsbeleid

Der Spiegel legt haar lezers uit hoe ontzetten naïef Nederland was met het drugsbeleid. Alles mocht. "Dat de liberale omgang met hasj en marihuana ook brutale gangsters groot heeft gemaakt, dat de bendes naast softdrugs tonnen harddrugs door het land vervoerden, dat er elk jaar ongeveer 20 liquidaties in het milieu waren, dit alles deerde bijna niemand. Tot de onderwereld zich niet meer bekommerde om de openbare rust" schrijft het blad.

"In 2012 brak een bendeoorlog uit, sindsdien steekt de onderwereld zijn vingers uit naar de bovenwereld. Soms met een schietpartij waarbij de kogels een kinderkamer binnenvlogen. Soms met een afgehakt hoofd dat in 2016 op de stoep voor een café lag. Met dode en bedreigde mensen die niet tot het milieu behoorden maar midden in het normale leven stonden. Ofwel hadden ze de moed om op te komen voor de rechtsstaat en de persvrijheid. Of gewoon de pech om door een huurmoordenaar voor het doelwit te worden aangezien."

"Het land dat zo liberaal wil zijn, ervaart hoe onvrij het leven is in de klauwen van de maffia. "Wie praat, die gaat" zou het motto zijn van de Taghi-bende. Elke journalist die schrijft over de Marokkaanse "Mocro"-bendes. Elke aanklager die ze onderzoekt. Elke advocaat die zijn tegenstanders verdedigt. Elke getuige die tegen hen getuigt. Elk van hen moet goed onder zijn auto kijken om te zien of daar een bom zit. Kijk om je heen om te zien wie er achter je loopt. Moet klaar zijn om zichzelf onder politiebescherming te stellen en zijn oude leven op te geven. Zijn familie ook."

""Nederland is Europa's drugssupermarkt", zegt Frank Buckenhofer, hoofd van de douane-politie-unie. Als rechercheur bij het douane-onderzoeksbureau van Essen weet hij waar hij het over heeft: "De professionals voor het importeren, verbouwen, vervaardigen en distribueren van drugs zijn gevestigd in Nederland."