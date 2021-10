Aan inwoners van alle EU-landen werd in een onderzoek van de Universiteit van Gothenburg gevraagd: 'hoeveel vertrouwen heb je in de andere mensen in jouw regio. Mensen konden antwoorden op een schaal van 1 tot 10.

Vrijwel nergens viel het antwoord zo positief uit als in Nederland. Op de kaart: hoe groener, des te meer vertrouwen. Hoogste vertrouwen in Nederland en Finland, laagste in Kroatië en Bulgarije. In België zijn er grote verschillen langs de taalgrens.