Boeren vertrouwen alleen Lientje nog

Nederlandse boeren hebben hun geloof in de overheid volledig verloren. Van de veehouders zegt slechts 2 procent nog vrij veel vertrouwen te hebben in de overheid, 70 procent heeft geen vertrouwen meer. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou 68 procent van de veehouders op de BoerBurgerBeweging (BBB) stemmen en daarmee het CDA (4 procent) wegvagen als boerenpartij.

Dit blijkt uit een enquête onder 981 veehouders uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de Volkskrant. Het doel van de enquête was om te achterhalen welke zorgen en wensen er leven bij boeren en ook bij burgers over de toekomst van de landbouw en wat voor beleid het nieuwe kabinet daarin volgens hen zou moeten voeren.

Het opvallendst is dat boeren weinig tot geen fiducie meer hebben in overheidsinstanties. Slechts 5 procent van de veehouders heeft vertrouwen in het ministerie van Landbouw. Minister van Landbouw Carola Schouten scoort een magere 9 procent. „De veeboeren voelen zich niet gehoord door de overheid, en onbegrepen”, constateert Peter Kanne van I&O Research.