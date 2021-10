Ochtendspits ondervindt flink hinder van harde wind en regen

Het verkeer heeft donderdag in de ochtendspits op een flink aantal plaatsen in Nederland last van de harde wind en regen. Vanwege de wind werd de rechterrijstrook van de A29 (Rotterdam-Bergen op Zoom) afgesloten. Daar dreigt een portaal waar matrixborden aan hangen over de snelweg te waaien, aldus de ANWB. Die waarschuwt vooral het verkeer in het westen en het zuiden van het land voor zware windstoten.

Rond 08.15 uur stond er in totaal bijna 330 kilometer aan files op de Nederlandse wegen, aldus de woordvoerster van de ANWB. "In het zuiden staan de meeste files. Dat komt door een aantal ongevallen, onder meer op de A58/A59, en omdat in dat deel van het land de herfstvakantie nog niet is begonnen."

Rijkswaterstaat laat weten dat het de hele donderdag code geel blijft en dat het verkeer daar rekening mee moet houden. "Op de wegen ligt vrij veel rommel, zoals afgewaaide takken, en daar ondervindt het verkeer hinder van", aldus een woordvoerder. "Vanwege het stormachtige weer, met windstoten van 70 tot 100 kilometer per uur, kunnen motorrijders en mensen die de weg op willen in een auto met aanhanger of caravan hun reis beter uitstellen."