Weer dode student bij ontgroening in België

Er is weer een student (19) overleden tijdens een ontgroening in België. Bijna 300 jongeren namen deel aan de activiteit die plaatsvond in een boerderij. “Tijdens het eerste deel moesten de studenten een reeks opdrachten vervullen, zoals dierenvoeding eten of in een bad vol bloed gaan liggen” volgens de procureur des Konings. “Er was geen alcohol tijdens de doop, maar die vloeide nadien wel rijkelijk.”

Afgelopen zomer werd bekend dat achttien leden van de Vlaamse studentenclub Reuzegom voor de rechter moeten verschijnen wegens een dodelijke ontgroening in Leuven, eind 2018. Een 20-jarige student overleed destijds na dertig uur van vernederingen en afzien.