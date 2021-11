OMT: ‘Als er niet beter wordt gehandhaafd, hebben maatregelen geen zin’

Vanavond zal het kabinet onder meer bekend maken dat het gebruik van de coronapas wordt uitgebreid. Maar hoeveel zin heeft dat als er nauwelijks wordt gecontroleerd? Daarover schrijft de Volkskrant.

Volgens OMT-lid Marc Bonten heerst er onrust in het OMT, met name vanwege de coronapas. "Als er niet wordt gehandhaafd op de maatregelen uit onze adviezen, hoeven we eigenlijk niks meer te doen. Dan hebben nieuwe maatregelen helemaal geen zin," zegt hij in de krant.

Het is geen vreemde kritiek. Toen de coronapas werd ingevoerd zei burgemeester Femke Halsema bijvoorbeeld direct dat horecaondernemers in Amsterdam niet hoeven te vrezen voor boetes als ze niet controleren op de pas. "De dood in de pot", zegt Bonten daarover. "Ik wist niet wat ik hoorde. Toen Halsema dat zei, was het voor mij duidelijk dat het met de besmettingscijfers opnieuw de verkeerde kant op zou gaan."

Hoogleraar sociale wetenschappen John de Wit (Universiteit Utrecht) legt ook uit waarom er streng gecontroleerd moet worden op de coronapas. "Mensen hebben een beperkt perspectief en denken vooral aan zichzelf." Handhaven is daarom noodzakelijk. "Ook om de zwakkeren tegen de brutalen te beschermen."