Belgische vrouw (33) viel te pletter van rots, toen echtgenoot foto wilde maken

Joeri Janssen zag recht voor zijn ogen zijn vrouw te pletter storten. De 33-jarige Zoë Snoeks uit het Belgische Meerhout gleed van een rots in de Ardennen toen haar man een foto van haar wilde maken, zo schrijven Belgische media. Ze kwam daarbij om het leven.

De vrouw viel dinsdagochtend zo'n 30 meter naar beneden van de Rocher du Hérou in Nadrin in Luxemburg. De hulpdiensten rukten massaal uit met duikers en een helikopter. Zoë is uiteindelijk na anderhalf uur zoeken levenloos in de rivier de Ourthe teruggevonden.

Haar schoonmoeder Paula Pinxten bevestigt dat ze waarschijnlijk is uitgegleden op een rots. “Ik ben nog onderweg naar haar ouders, het is verschrikkelijk”, zegt Pinxten. “Maar volgens mijn eerste informatie is ze gevallen toen ze ging poseren voor een foto met haar hondjes. Mijn zoon Joeri ging de foto maken, en toen hij op keek was ze plots weg. Het ging vliegensvlug. Ze moet uitgegleden zijn.”