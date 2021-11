Lek in onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden

In het onderzoek naar onder meer de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is een notitieboek van een van de onderzoekers met daarin persoonlijke aantekeningen vermist geraakt. Een "anoniem persoon" zou het aantekeningboek in bezit hebben, maar nog niet hebben teruggegeven, schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Kamer. Diegene heeft er melding van gemaakt bij onderzoeksbureau Deloitte, dat het onderzoek uitvoert.

Blokhuis spreekt van een datalek en bekijkt welke gevolgen dit heeft voor het verdere onderzoek.