Paus roept op tot dialoog en waarschuwt tegen afzondering

Paus Franciscus heeft in zijn traditionele kerstzegen Urbi et Orbi (Voor de stad en voor de wereld) gewaarschuwd voor het gevaar dat we ons afzonderen van anderen in deze tijden van pandemie, en roept op tot dialoog. Zonder dialoog, tussen mensen en landen, zullen conflicten oplaaien, zei hij vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

"Ons vermogen om sociale relaties aan te gaan wordt ernstig op de proef gesteld", zei de kerkvorst tegen de gelovigen die de regen trotseerden en zich op het plein voor de kerk verzameld hadden om de paus te horen. "Er is een groeiende tendens om ons af te zonderen."

Die boodschap trok hij door naar de internationale politiek, waar "er een risico is om de dialoog te vermijden", terwijl alleen die kan leiden tot de "oplossing van conflicten en tot blijvend voordeel voor ons allemaal".

De paus noemde onder meer de burgeroorlogen in Afghanistan, Syrië, Ethiopië en Jemen. Ook waarschuwde hij dat de oplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland tot een "lang en etterend conflict" kunnen leiden.

Franciscus stond ook stil bij huiselijk geweld, dat sinds het begin van de coronapandemie is toegenomen. Hij zei ook te hopen dat coronavaccins snel beschikbaar zullen komen voor de armste mensen op aarde.