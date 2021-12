Frustratie België over winkelende Nederlanders: niet erg solidair

De toestroom van Nederlanders die vanwege de lockdown in eigen land gaan winkelen of dineren in België, leidt daar tot geërgerde reacties. Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx noemde het in radioprogramma De wereld vandaag niet erg sociaal, solidair of verstandig dat Nederlanders oproepen negeren om weg te blijven.

Het was maandag op wegen vanuit Nederland naar België opvallend druk. Veel mensen leken te willen profiteren van het feit dat winkels en cafés daar open mogen zijn. Berx erkende geen juridische instrumenten te hebben om dagjesmensen uit Nederland te weren.

Premier Mark Rutte had Nederlanders al opgeroepen vooral niet naar onze zuiderburen of naar Duitsland te reizen als het niet per se nodig is. "Ik zou denken dat dat nog veel meer impact heeft dan een gouverneur van Antwerpen die een dergelijke oproep doet", zei Berx maandag.

De bekende viroloog Marc Van Ranst zegt volgens Het Nieuwsblad dat de winkelende Nederlanders uiteindelijk de zorg in eigen land meer kunnen belasten. "Want ze ontlopen de maatregelen en ze kunnen hier geïnfecteerd worden, naar huis gaan en daar opgenomen worden als ze ernstig ziek zijn."

Van Ranst stelt volgens de krant dat de komst van de Nederlanders niet aangemoedigd moet worden. "Anderzijds moeten we niet vrezen dat ze plots de omikronvariant massaal naar hier gaan brengen, want daar hebben we er evenveel van. Maar het moet wel binnen de perken blijven. Maar ik herinner me ook een tijd dat wij exact hetzelfde deden toen de terrassen hier niet open waren, maar wel bij hen."