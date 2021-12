Verenigd Koninkrijk keurt Covid-pil Pfizer goed

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Covid-pil van farmaceut Pfizer goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen. Het middel kan worden ingezet bij mensen die milde klachten hebben en verhoogd risico hebben op ernstige ziekte door het coronavirus.

Paxlovid, zoals het middel heet, is al goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten en ook in de Europese Unie wordt het al gebruikt, hoewel de officiële goedkeuring nog op zich laat wachten. Paxlovid bestaat uit twee pillen. De ene pil bevat de stof PF-07321332, de andere ritonavir. Ze moeten twee keer per dag samen worden ingenomen en dat vijf dagen lang.

Duitsland maakte eerder deze week bekend 1 miljoen verpakkingen van Paxlovid te kopen. Iedere verpakking bevat voldoende pillen voor een behandeling.