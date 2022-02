Omgangsvormen na de pandemie: ‘Smak-smak-smak’ is echt voorbij

Na twee jaar zijn we bijna ontwend om elkaar een hand te geven. Laat staan drie zoenen. En omdat deskundigen zeggen dat corona de komende jaren onder ons zal blijven zal dat niet veranderen.

Schrijfster en historica Reinildis van Ditzhuyzen (73), ook wel bekend als 'de etiquettekoningin' in het ND: 'Ik kan me voorstellen dat het drie keer zoenen bedduidend minder wordt. Want dat is nog erger dan handen qua gebruik. Persoonlijk heb ik dat drie keer zoenen ook altijd overdreven gevonden. Ik vond het als vrouw echt verschrikkelijk op een borrel. Als je dan twintig mensen tegenkwam, moest je zestig zoenen uitdelen. Ik hoop wat dat betreft dat dit niet meer terugkomt.

Elleboog of boks?

‘Die elleboog vind ik raar. Je moet goed kijken of je elkaar raakt, waardoor je het oogcontact weer kwijt bent. Bij een boks kun je elkaar wel aankijken, maar je raakt elkaar toch aan, al is het een fractie van een seconde. De boks is wel weer beter dan een handdruk, waarbij je langer fysiek contact hebt.’

Wist u dat handen schudden echt iets is wat na de Tweede Wereldoorlog normaal werd? Iedereen denkt dat we dat al eeuwen deden, maar vroeger gebeurde dat niet. En weet u waarom niet? Om exact dezelfde reden als nu: uit angst voor besmettingsgevaar! Er gingen allerlei enge ziekten rond, dus mensen durfden elkaar niet aan te raken. Het waren daarbij vooral de hogere kringen die afstand hielden, tot de lagere klasse, het eenvoudige volk; daarom droegen zij ook vaak handschoenen.