Minder coronapatiënten in ziekenhuis

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 1344 mensen met corona, zo valt op te maken uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat aantal is lager dan zaterdag toen er 1363 coronapatiënten in de ziekenhuizen werden verzorgd. Vrijdag waren dat er 1366.

Het aantal patiënten op de intensive cares daalde vergeleken met een dag eerder. Zondag worden daar 211 zieke coronapatiënten verzorgd, achttien minder dan de afgelopen dag toen dat er 229 waren.

Op de verpleegafdelingen bleef het aantal patiënten met corona nagenoeg gelijk. Zaterdag lagen er 1134 coronapatiënten, zondag zijn dat er 1133.