Gijzelnemer Apple Store is Abdel Rahman A. (27)

De misdaadverslaggevers van Het Parool hebben achterhaald wie gisteren probeerde 200 miljoen aan bitcoins te stelen door een gijzeling. Het gaat om Abdel Rahman A., op 11 januari 1995 geboren in Amsterdam. Hij was 'een bekende van de politie'.

Hij kwam meermaals met justitie in aanraking, onder meer vanwege wapenbezit. Zijn laatste veroordeling was in mei vorig jaar. Hij kreeg toen 60 uur taakstraf, 1 maand voorwaardelijk en een contactverbod van 3 jaar voor het belagen van zijn ex-vriendin.

Hij had zijn ex volgens de rechtbank van 1 juli 2020 tot 20 november 2020 eerst geregeld en later dagelijks berichtjes gestuurd, vaak met pornografische, suggestieve, vernederende en beledigende afbeeldingen.

Van een doodsbedreiging werd hij vrijgesproken.

De rechtbank achtte in die zaak niet bewezen dat hij haar had bedreigd met appjes over ‘het verder opvoeren van de druk’, waarbij hij volgens justitie afbeeldingen van een huis zou hebben gestuurd, met de boodschap dat hij haar ‘vanaf nu alles kon maken’, dat zijn slachtoffer hoe dan ook ‘moest payen’ (betalen) en dat hij geen genoegen meer zou nemen met ‘in en (sic) leuke manier terugkrijgen’.

Volgens ingewijden vertoonde Abdel Rahman A. geregeld verward gedrag en heeft hij een voorgeschiedenis in de Amsterdamse hulpverlening.