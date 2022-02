Oekraïne: Rusland valt aan, oorlog begonnen

Vladimir Poetin is volgens Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, "een volledige oorlog tegen ons begonnen". Rusland voert volgens de minister momenteel aanvallen uit op "vredige steden" in Oekraïne. De Oekraïense ambassadeur bij de Verenigde Naties Sergei Kislitsia heeft tijdens de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad, die gaande was op het moment dat de aanval in de nacht van woensdag op donderdag begon, gevraagd aan de Russische gezant Vasili Nebenzjaom om "een einde te maken aan de oorlog". De Oekraïense ambassadeur heeft de VN tijdens de spoedzitting ook gevraagd "al het mogelijke te doen om deze oorlog te stoppen". Voordat de vergadering gesloten werd, richtte de Oekraïense ambassadeur zich nog eenmaal tot de Russische gezant. "Er is geen vagevuur voor oorlogsmisdadigers. Zij gaan regelrecht naar de hel, ambassadeur", stelde hij.