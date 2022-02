Polen en Tsjechië sluiten luchtruim voor Russische maatschappijen

Polen en Tsjechië sluiten vanaf middernacht hun luchtruim voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Beide landen hebben dat in samenspraak besloten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De Poolse luchtvaartmaatschappij LOT heeft haar vluchten naar Moskou en Sint-Petersburg vrijdagmiddag opgeschort. De Europese toezichthouder op de luchtvaart maakte deze week bekend dat vliegtuigmaatschappijen Oekraïne moeten mijden vanwege de Russische inval. Binnen 185 kilometer van de grenzen met Belarus en Rusland moet ook "uiterste voorzichtigheid" worden betracht. Oekraïne sloot zijn luchtruim in de nacht van woensdag op donderdag al voor de burgerluchtvaart.