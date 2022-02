Zware gevechten in Oekraïense hoofdstad Kiev: ‘Aanval afgeslagen’.

Er worden in de nacht van vrijdag op zaterdag zware gevechten gemeld in Kiev. Russische troepen hebben een legerbasis in de Oekraïense hoofdstad aangevallen, maar de aanval is afgeslagen, meldt het Oekraïense leger in een Facebook-bericht.

"Militaire criminelen van Rusland vielen een van de militaire eenheden in Kiev aan op Victory Avenue. De aanval is afgeslagen", aldus de strijdkrachten van Oekraïne in een Engelstalig bericht op het socialmediaplatform. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt en het bericht kon niet geverifieerd worden. De genoemde plek ligt net ten westen van het centrum van de hoofdstad en is een van de belangrijkste verkeersaders.

Persbureau Interfax-Ukraine meldt dat Russische soldaten probeerden een van de elektriciteitscentrales van de stad te veroveren. Eerder meldde een ooggetuige van het internationale persbureau Reuters al dat er regelmatig artillerie-explosies te horen waren, afkomstig van een niet nader gespecificeerde locatie op enige afstand van het stadscentrum. Ook waren er berichten over geweervuur en gevechten in buitenwijken van de stad.

Het Oekraïense leger zei al dat er "zware gevechten" gaande waren in de stad Vasylkiv, ten zuiden van Kiev. Rusland zou ook parachutisten hebben proberen te droppen. Volgens het leger zijn rond middernacht een Russische helikopter en vliegtuigen vernietigd. Hoeveel mensen aan boord waren is onbekend. Het Russische ministerie van Defensie heeft de verliezen niet bevestigd.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei vrijdagavond dat hij verwachtte dat het Russische leger in de nacht van vrijdag op zaterdag Kiev zal aanvallen. Die aanval lijkt nu te zijn ingezet.