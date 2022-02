Nederlandse luchtruim nu al dicht voor Russische vliegtuigen

Nederland heeft het luchtruim nu al gesloten voor Russische vliegtuigen, laat minister Mark Harbers (Infrastructuur) weten via Twitter. De planning was eerder dat dit zondagavond zou gebeuren, maar volgens een woordvoerder zijn de benodigde voorbereidingen al eerder klaar. Er moest bijvoorbeeld afgestemd worden met de luchtverkeersleiding en luchthavens.

Veel andere Europese landen sloten ook al het luchtruim voor Russische vliegtuigen, zoals Duitsland, Polen, Zweden, Denemarken, Letland, Estland en Litouwen. Naar verwachting neemt de Europese Unie zondag formeel een besluit het gehele luchtruim te sluiten voor Russische vliegtuigen, aldus een functionaris zondag.

Mogelijk sluit Rusland als tegenmaatregel het eigen luchtruim voor landen die het voor Russische vluchten sloten. Dat kan gevolgen hebben voor vluchten naar bijvoorbeeld Azië. Die gaan vaak over Rusland heen.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM meldde zaterdag al niet meer naar of over Rusland te vliegen voor minstens zeven dagen. Er wordt naar alternatieven gezocht voor vluchten die over Rusland zouden gaan.