Stinkende was? Hier komt het door

Je mag toch verwachten dat was vers uit de machine naar bloemetjes ruikt, of toch op zijn minst gewoon lekker fris, toch is dat niet altijd zo. Wat je eraan kunt doen? Extra wasmiddel toevoegen heeft in ieder geval geen zin.

“Meestal is het de wasmachine zelf die wat extra aandacht nodig heeft," begint Kris Hellebuyck, Academy Manager bij Miele in Het Laatste Nieuws. "Je machine heeft er baat bij dat ze af en toe op een hoge temperatuur kan wassen. Draai daarom minstens één keer per maand een programma op 60°C of meer.” En neem daarvoor waspoeder in plaats van vloeibaar wasmiddel. Het poeder spoelt de leidingen beter schoon.

Verder helpt het om de machine schoon te maken. Reinig bijvoorbeeld wekelijks het zeepbakje. “Twee keer per jaar het watertoevoerzeefje reinigen, dat in de schroefkoppeling van de toevoerslang zit, helpt dan weer om de klep van de watertoevoer te beschermen," aldus Hellebuyck. “Na een wasbeurt de deur van de wasmachine en de lade van het wasmiddel op een kier laten staan, helpt ook om geurvorming tegen te gaan.”

Verder moet je vooral niet te veel wasmiddel gebruiken en de wasmachine niet te vol stoppen. “Je machine wast het efficiëntst als ze voor driekwart gevuld is. Dit kun je makkelijk controleren door een vuist te maken en je arm tot achteraan in de wastrommel te reiken. Zie je je vuist niet meer, dan is de wastrommel te zwaar geladen.”