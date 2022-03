Zelenski noemt gesprekken met Rusland zwaar en soms confronterend

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei woensdag in een videoboodschap dat de gesprekken met Rusland om een ​​einde te maken aan de oorlog in zijn land "zwaar" en "soms confronterend" waren. Maar hij zei ook: "Stap voor stap gaan we vooruit." Hoewel Russische en Oekraïense onderhandelaars in de afgelopen weken regelmatig met elkaar hebben gesproken, zeggen beide partijen dat een deal nog ver weg is. "We blijven op verschillende niveaus werken om Rusland aan te moedigen op weg naar vrede", zei Zelenski over de besprekingen die volgens hem "vrijwel elke dag plaatsvinden". Zelenski greep de videoboodschap ook aan om Russische troepen te beschuldigen van het dwarsbomen van pogingen om burgers uit de Zuidoostelijke havenstad Marioepol te evacueren. Daar leven volgens de Oekraïense president momenteel ongeveer 100.000 mensen in "onmenselijke omstandigheden, volledig geblokkeerd, zonder voedsel, zonder water, zonder medicijnen, onderhevig aan constante beschietingen en bombardementen".