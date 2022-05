11 baby’s omgekomen bij ziekenhuisbrand kraamafdeling

De brand begon vermoedelijk met kortsluiting in een airco. Korte tijd later stond de kraamafdeling van het Mame Abdou Aziz Sy Dabakh-ziekenhuis in Tivaouane, Senegal in lichterlaaie. 11 pasgeboren baby's kwamen om in de vlammen. Drie konden worden gered.

De Senegalese president Macky Sall bevestigde de tragedie in een ziekenhuis in de stad Tivaouane, ongeveer 120 kilometer ten oosten van de Senegalese hoofdstad Dakar.

De tragedie in Tivaouane komt na verschillende andere incidenten in openbare gezondheidsinstellingen in Senegal, waar er grote verschillen zijn tussen stedelijke en landelijke gebieden in de gezondheidszorg.

Een soortgelijk incident vond eind april plaats in de noordelijke stad Linguere, toen een brand uitbrak in een ziekenhuis en vier pasgeboren baby's omkwamen.