Rutte wil belang Rotterdam niet offeren voor compromis olieboycot

Ook Nederland stelt voorwaarden aan een EU-embargo voor olie uit Rusland. Een tegemoetkoming aan landen als Hongarije mag niet ten koste gaan van Nederlandse belangen, zegt premier Mark Rutte voor aanvang van een ingelaste EU-top over de Russische oorlog tegen Oekraïne.

De al bijna vier weken durende patstelling over de olieboycot dreigt ook de aandacht van de EU-leiders op te eisen op de extra top in Brussel. Enkele EU-bronnen meldden vooruitgang en zelfs een principe-akkoord, maar Rutte is zover nog niet. "Ik denk wel dat het uiteindelijk gaat lukken, misschien zelfs vandaag of morgen. Maar of we eruit komen is niet met zekerheid te zeggen."

De EU wil inmiddels een uitzondering maken voor Russische olie die per pijpleiding wordt aangevoerd om zo de voornaamste tegenstander Hongarije over te halen. Maar "ook wij hebben een aantal belangen", waarschuwt Rutte. Nederland en bondgenoten met belangrijke oliehavens als België, Italië en Griekenland willen voorkomen dat hun petrochemiebedrijven worden weggeconcurreerd door rivalen die nog wel goedkope Russische pijpleidingolie krijgen.

"Wij zeggen niet: wij doen dat braaf en anderen kunnen vervolgens oneerlijk concurreren met Nederlandse bedrijven", zegt de premier. Maar hij ziet Nederland een vergelijk niet dwarsbomen. "Nederland staat niet alleen in deze discussie."