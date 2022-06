Doden en veel gewonden door ontsporen trein in Beieren

Door de ontsporing van een regionale trein in het zuiden van Duitsland zijn zeker drie doden en tientallen gewonden gevallen, onder wie minstens zestien ernstig gewonden. De lokale autoriteiten spreken van in totaal zestig gewonden. De trein liep iets ten noorden van de Beierse stad Garmisch-Partenkirchen, ten zuidwesten van München, voor een groot deel uit de rails.

Politie en brandweer zijn op grote schaal uitgerukt om hulp te bieden. Het is nog niet bekend hoeveel mensen in de dubbeldekstrein zaten. Volgens de krant Bild zaten er waarschijnlijk veel scholieren in de trein die in de richting van het 75 kilometer verderop gelegen München reed. Dit zou te maken hebben met het begin van het pinksterweekeinde.

Over de oorzaak van de ontsporing is ook nog niets bekend. De reddingswerkers krijgen ook hulp uit het nabijgelegen Oostenrijk en van het Duitse leger.