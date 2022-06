Lichaam gevonden in Geleen, waarschijnlijk van vermiste Gino

Bij een woning in Geleen is zaterdagochtend een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Gino. De politie "houdt er ernstig rekening mee" dat het om de vermiste 9-jarige jongen gaat. "De impact van deze vondst is groot voor familie, hulpverleners en iedereen die de afgelopen dagen heeft meegezocht", voegt de Limburgse politie eraan toe.

Vannacht werd in een woning in Geleen in verband met de vermissing een man aangehouden. Of het lichaam bij die woning is gevonden, zegt de politie niet. Vanmiddag volgt een persconferentie. Het tijdstip is nog onbekend.

Advocaat Sjanneke de Crom zei vanmorgen dat haar cliënt om 04.10 uur was aangehouden en dat hij door het OM werd verdacht van ontvoering. Hij wordt vastgehouden op het politiebureau in Maastricht en wordt daar vandaag gehoord. Na het nieuws over de vondst van het lichaam zei De Croms kantoorgenoot Maikel Horsch dat hun cliënt in beperkingen zit. Dat betekent dat zij met anderen niet meer over de zaak mogen praten.

1Limburg meldt dat het gaat om de 22-jarige Donny M. uit Geleen. De politie kon dat niet bevestigen. De man zou een bekende van de politie zijn, schrijft de regionale omroep.