Russen verliezen terrein in Severodonetsk

KIEV (ANP/AFP) - Russische troepen hebben terrein verloren in Severodonetsk, een belangrijke stad in het oosten van Oekraïne, aldus een Oekraïense regionale gouverneur zondag. De stad is het toneel geweest van hevige gevechten in een poging van Moskou om controle te krijgen over de Donbasregio.

"De Russen hadden de controle over ongeveer 70 procent van de stad, maar zijn de afgelopen twee dagen teruggedrongen. De stad is in tweeën verdeeld. Ze zijn bang om zich vrij door de stad te bewegen", schrijft gouverneur van Loehansk, Sergej Gaidai, op Telegram.