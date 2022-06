Russische krant: akkoord over graanleveringen Oekraïne via Odessa

Oekraïne gaat graan leveren via de Zwarte Zee vanuit de tot nu toe geblokkeerde haven van Odessa. Volgens de Moskou-getrouwe krant Izvestia is er een akkoord met Rusland bereikt over de leveringen, wordt op basis van bronnen binnen de Russische regering gemeld. Rusland en Turkije zouden een stappenplan overeengekomen zijn. Daarbij zou Turkije het kustgebied bij Odessa ontmijnen en de graanschepen begeleiden tot in de neutrale wateren van de Zwarte Zee. Daarna zouden Russische oorlogsschepen de graanboten begeleiden tot de Bosporus, de verbinding tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee. De afspraken zouden woensdag formeel bekrachtigd worden tijdens een bezoek van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov aan Turkije. Oekraïne is een van de grootste exporteurs van graan ter wereld. De Russische inval in het land heeft de uitvoer flink verstoord, ook omdat de Oekraïense havens geblokkeerd zijn. Daardoor dreigt er vooral in Afrikaanse landen hongersnood. De voedselprijzen zijn sinds de Russische inval ook sterk gestegen. Intussen hebben de Verenigde Staten volgens The New York Times meer dan tien landen gewaarschuwd dat Rusland probeert "gestolen Oekraïens graan" te verkopen, voornamelijk in Afrika. Oekraïne beschuldigde Rusland er eerder al van graan te stelen uit bezette gebieden en dit in het buitenland aan de man te brengen.