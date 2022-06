Geruchten dat paus Franciscus wil aftreden

Sinds een paar weken gaat onder ingewijde in Rome het gerucht door dat paus Franciscus de tijd gekomen acht om af te treden. Die geruchten zijn verder aangewakkerd door twee gebeurtenissen. De eerste is de aankondiging van de paus dat hij in augustus 21 nieuwe kardinalen zal benoemen, waaronder 16 die mogen meestemmen over de keuze van een nieuwe paus. Daarmee is er een grote meerderheid van kardinalen die op de lijn zitten van Franciscus. De kardinalen-vergadering waaraan de nieuwe kardinalen mee kunnen doen is in augustus.

De geruchten zijn verder aangewakkerd door de aankondiging dat de paus een feest zal bijwonen dat is begonnen door een 13e-eeuwse paus die zelf aftrad.

Er werd begin mei gespeculeerd dat de 85-jarige in de voetsporen zou treden van zijn voorganger Benedictus XVI en zijn functie zou neerleggen, toen hij voor het eerst in het openbaar verscheen in een rolstoel.

In augustus reist Francis naar L'Aquila, de stad in Abruzzen die in 2009 werd verwoest door een aardbeving, voor het Perdonanza Celestiniana-festival, waar hij de kathedraal zal bezoeken waar het graf van Celestine V, een paus die ontslag nam in 1294 na slechts vijf maanden in de baan. Benedictus bezocht de tombe ook in 2009, waarbij hij zijn palliumstola achterliet in wat volgens sommige commentatoren destijds een symbolisch gebaar was.

"Het is heel vreemd om in augustus een kerkenraad te hebben, er is geen reden waarom hij dit drie maanden van tevoren moet noemen en dan halverwege naar L'Aquila moet gaan", zegt Robert Mickens, de in Rome gevestigde redacteur. van de Engelstalige editie van La Croix, een katholiek dagblad tegen de Guardian.

Aan het begin van zijn pausschap zei Francis dat hij graag zou zien dat het aftreden van een paus normaal zou worden, en in 2015 zei hij dat hij het gevoel had dat zijn pontificaat kort zou zijn, en beschreef Benedictus' beslissing om af te treden als "moedig".