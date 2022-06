Twee doden en veertien gewonden bij schietpartij homoclub in Oslo

In het centrum van de Noorse hoofdstad Oslo zijn zaterdag rond 1 uur twee mensen omgekomen en veertien anderen gewond geraakt, van wie verschillende zwaargewond. Dat meldt de Noorse politie. Een intussen opgepakte persoon zou het vuur geopend hebben nabij en in de nachtclub London, die vooral bij de homogemeenschap populair is.

Een journalist was toevallig ooggetuige. "Ik zag een man aankomen lopen met een tas, hij pakte een wapen en begon te schieten," zegt deze tegen NRK . "Toen was een ruit in de naastgelegen nachtclub kapot werd geschoten begreep ik dat ik dekking moest zoeken."