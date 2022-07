Reisbranche bang voor verplaatsing drukte Schiphol naar Eindhoven

Reisbranchevereniging ANVR houdt de komende tijd nadrukkelijk de rijen reizigers in de gaten die regelmatig ontstaan bij Eindhoven Airport. Volgens een woordvoerder moet het niet gebeuren dat het probleem zich van Schiphol verplaatst naar de regionale luchthavens, die deze zomer juist vluchten hebben overgenomen van het te drukke vliegveld bij Amsterdam.

De ANVR wijst op beelden op sociale media van rijen reizigers die afgelopen dagen buiten stonden bij de luchthaven van Eindhoven. "De slingers mensen buiten die we inmiddels kennen van Schiphol, zijn nu ook bij Eindhoven. We hopen dat het gaat om een incident."

Maar het vliegveld zelf zegt dat ook maandag weer reizigers buiten moeten wachten. De grootste wachttijd is er voor de security, al wil een woordvoerder niet zeggen hoe lang de wachttijd kan oplopen. "We zien hetzelfde beeld als de afgelopen weken en dat zal de komende weken ook zo blijven. Het is erg druk op Eindhoven Airport. Mensen moeten zich goed voorbereiden."

Het advies is om maximaal drie uur voor vertrek aanwezig te zijn. "Kom op tijd, maar niet te vroeg", klinkt het. Anders zijn bijvoorbeeld incheckbalies nog niet geopend. "We hebben tenten staan en delen water uit. We zijn erop berekend en maken het zo comfortabel mogelijk."

Verbetering is volgens de woordvoerder nog niet echt op komst. "We hopen erop, maar het is nog niet echt te zeggen wanneer." Dat is volgens hem afhankelijk van het vinden van nieuw personeel, waar Eindhoven Airport net als onder meer Schiphol een tekort aan heeft.