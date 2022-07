Vrachtvliegtuig neergestort in Noord-Griekenland

KAVALA (ANP/AFP/RTR) - In het noorden van Griekenland bij de plaats Kavala is zaterdagavond een vrachtvliegtuig neergestort. Lokale media melden dat het om een Oekraïens toestel gaat dat mogelijk munitie vervoerde. Volgens staatszender ERT waren acht mensen aan boord. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Het vliegtuig, een Antonov AN-12, zou onderweg zijn geweest van Nis, in Servië, naar de Jordaanse hoofdstad Amman, toen het boven de Egeïsche Zee in de problemen raakte. Volgens Griekse media vroeg de piloot wegens een motorstoring toestemming om een noodlanding te maken op het vliegveld van Kavala, maar kon hij dit niet meer bereiken. Op beelden die ERT publiceerde is te zien dat het toestel brandend neerstort. De brandweer zette zeven blusvoertuigen in, maar kon het wrak wegens explosies niet naderen.