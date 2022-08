Dode en gewonde op weg bij Haaksbergen blijken moeder en dochter

De twee vrouwen, die gisternacht betrokken waren bij het drama op de N18 bij Haaksbergen, zijn een moeder en haar 36-jarige dochter. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf en er een derde persoon bij betrokken is. Mogelijk is er sprake van zelfmoord, schrijft Tubantia.

Nadat de dochter gisteren in het ziekenhuis zelf kon vertellen wie zij is en een eerste lezing gaf over wat er zou zijn gebeurd, werd ze aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. In het ziekenhuis wordt ze door de politie bewaakt.

De politie sluit de mogelijkheid van een gezamenlijke zelfmoord niet uit, maar wil die conclusie niet te vroeg trekken. In ieder geval de dochter namelijk heeft ernstige verwondingen die niet van een val komen. De politie onderzoekt daarom of er sprake is van een misdrijf waarbij een derde kan zijn betrokken.

De dochter had vanaf 2008 banen als sociotherapeut in de intussen tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken, als ambulant hulpverlener en bij het Leger des Heils. Ruim vijf jaar geleden begon ze haar eigen spirituele praktijk Het Nieuwe Brein, noemde zich onder meer supramentaal psycholoog en schreef een boek over een nieuwe stap in de evolutie.