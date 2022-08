Een miljard: Indrukwekkende kunstcollectie Microsoft-oprichter Allen geveild

De kunstcollectie van de in 2018 overleden Microsoft-oprichter Paul Allen wordt later dit jaar geveild door veilinghuis Christie's. De 150 kunstwerken hebben samen een geschatte waarde van 1 miljard dollar (ruim 1 miljard euro) en vormen zo "de grootste en meest uitzonderlijke kunstveiling in de geschiedenis", stelt Christie's.

De topman van het veilinghuis, Guillaume Cerutti, zegt in een interview met The New York Times dat de kunstcollectie van Allen werken over een periode van vijf eeuwen beslaat. Het gaat om uiteenlopende kunst van onder meer Renoir, Roy Lichtenstein, Botticelli en David Hockney die in november onder de hamer gaat. De volledige opbrengst gaat naar een goed doel en dat maakt de veiling volgens Cerutti "zeer speciaal".

Allen, die samen met Bill Gates in 1975 het bedrijf Microsoft oprichtte, overleed vier jaar geleden op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Zijn vermogen werd door het Amerikaanse tijdschrift Forbes op zo'n 21,7 miljard dollar geschat. Tijdens zijn leven was hij een bekende filantroop.