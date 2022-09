Geen compensatie spaarders die geen bezwaar maakten tegen taks

Spaarders die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartaks, worden niet door het kabinet gecompenseerd. Dat bevestigen ingewijden aan het ANP, na berichtgeving van RTL nieuws. De afspraak is onderdeel van het begrotingsakkoord dat de coalitie deze week heeft gesloten en waar ook de ministerraad mee heeft ingestemd.

Het kabinet hoeft deze mensen ook niet te compenseren voor de te hoge belasting die zij over hun spaargeld hebben betaald, oordeelde de Hoge Raad in mei dit jaar. Dit in tegenstelling tot spaarders die wel bezwaar maakten tegen de spaartaks; de wijze waarop de Belastingdienst de zogeheten vermogensrendementsheffing heft.

Op verzoek van de politiek heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) de afgelopen tijd gekeken of ook de niet-bezwaarmakers voor compensatie in aanmerking konden komen. Van Rij temperde bij voorbaat al wel de verwachtingen. Nu is duidelijk dat die compensatie niet doorgaat.

Via de spaartaks wordt het rendement op kapitaal belast. De Belastingdienst ging daarbij uit van een fictief rendement, wat nadelig uitpakt voor mensen met relatief weinig spaargeld of weinig beleggingen. Zij moesten belasting betalen over een rendement dat ze niet hebben behaald.