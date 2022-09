Zelenski: Rusland wil Europese energiemarkt genadeklap uitdelen

Rusland wil de Europese energiemarkt nog deze winter een genadeklap uitdelen. Dat zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski zaterdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap. Hij spreekt van een "energieoorlog" waarmee Rusland probeert "het normale leven van alle Europeanen te vernietigen".

De Oekraïense president roept Europese landen in zijn videoboodschap op om samen één front te vormen. De vijand zet volgens Zelenski niet alleen tanks en raketten maar ook energie als wapen in. Als voorbeeld haalt de Oekraïense president de stilgelegde gaspijpleiding Nord Stream 1 aan. "Zo probeert Rusland de druk op de Europese energiemarkt te verhogen."

Dat Gazprom de belangrijke gaspijpleiding vanwege technische problemen al dagen dichthoudt, is volgens de Europese Commissie een teken dat het Russische staatsbedrijf "onbetrouwbaar" is. Europese leiders verwijten Rusland de gaskraan als politiek drukmiddel in te zetten.

De Britse krant The Guardian schrijft dat er zelfs op het hoogtepunt van de Koude Oorlog gas van Rusland naar Europa bleef stromen. Dat Rusland Nord Stream 1 nu heeft stilgelegd benadrukt volgens de krant dan ook "de ernst van de huidige situatie".